До 35-річчя проголошення незалежності України громадська організація Ukraine WOW та фонд «Повернись живим» за підтримки Верховної Ради відтворили тисячу копій легендарного Прапора Незалежності. Кожен стяг має довжину 7 метрів 34 сантиметри та супроводжується листівкою з підписом одного з учасників історичного внесення прапора до парламенту Івана Зайця. Отримати копію можна за благодійний внесок 40 тисяч гривень, а зібрані кошти спрямують на закупівлю наземних роботизованих комплексів для Сил оборони України.

Подробиці розповідає Kyiv Post.

Громадська організація Ukraine WOW разом із фондом «Повернись живим» за підтримки Верховної Ради України відтворили тисячу копій легендарного Прапора Незалежності, який 24 серпня 1991 року внесли до парламентської зали.

Який прапор відтворили у межах проєкту Ukraine WOW?

Йдеться про блакитно-жовтий прапор, який 35 років тому став одним із символів проголошення незалежності України.

Через переслідування українських активістів радянськими спецслужбами знайти тканину необхідних кольорів було складно. Саме тому історичний стяг мав нестандартний блакитний відтінок та довжину 7 метрів 34 сантиметри — стільки тканини вдалося знайти.

24 серпня 1991 року о 21:04 група народних депутатів на чолі з В’ячеславом Чорноволом та Іваном Зайцем внесла прапор до зали Верховної Ради. За словами Зайця, депутати після цього співали «Червону калину».

У 2026 році організатори відтворили 1000 точних копій цього стяга. На створення прапорів знадобилося 26 кілометрів полотна та понад 2000 годин роботи. Кожен прапор має власний номер, а до нього додається листівка з особистим підписом Івана Зайця.

Скільки коштує Прапор Незалежності та куди підуть кошти?

Отримати одну з копій історичного прапора можна за благодійний внесок 40 тисяч гривень.

Усі кошти фонд «Повернись живим» спрямує на закупівлю наземних роботизованих комплексів для Сил оборони України. Такі системи використовують, зокрема, для евакуації поранених та доставки медикаментів, провізії й боєприпасів на небезпечні ділянки фронту.

За словами заступника директора фонду Олега Карпенка, один НРК може перевезти до 500 кг вантажу за дві години без ризику для життя військових.

Натомість виконання аналогічного завдання людьми потребувало б значно більшої кількості особового складу, який перебував би в зоні ураження FPV-дронів.

Таким чином, символ української незалежності, який 35 років тому став свідком відновлення державності, тепер має ще одну місію — допомагати захищати Україну та рятувати життя її військових.