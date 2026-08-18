В ході операції «Чесний призов» працівники ДБР за сприяння командування ГШ ЗСУ викрили протиправні дії двох груп оповіщення одного з районних ТЦК та СП на Одещині. До їх складу входили 10 військовослужбовців.

Про це повідомляє Теруправління ДБР у Миколаєві, передає Інше ТВ.

За даними слідства, під час проведення мобілізаційних заходів вони застосовували до громадян силу, били їх, використовували сльозогінний газ та примусово доставляли до ТЦК. Наразі ДБР задокументувало 15 таких епізодів.

В одному з випадків чоловік намагався втекти від групи оповіщення. Під час переслідування водій службового автомобіля ТЦК наїхав на нього.

Слідство встановило, що такі порушення мали системний характер. Між собою фігуранти використовували девіз «Дуй, пакуй і комплектуй», який навіть встановлювали як заставку на своїх мобільних телефонах.

Чотирьом військовослужбовцям ТЦК повідомлено про підозру у катуванні та незаконному позбавленні волі (ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 127 та ч. 2 ст. 146 КК України).

Ще шістьом військовослужбовцям повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі (ч. 2 ст. 146 КК України).

Чотирьом підозрюваним у катуванні обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без права внесення застави. Шістьом підозрюваним суд обрав – домашній цілодобовий арешт.

Цікаву деталь наводить Генпрокурор України Руслан Кравченко: семеро з десяти підозрюваних були мобілізовані навесні 2025 року та одразу направлені для проходження служби до одеського ТЦК. «Держава дала їм форму, повноваження і відповідальність. За версією слідства, ці повноваження вони використали для незаконного насильства над людьми», – зазначив він.

Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

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