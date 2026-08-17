Президент США Дональд Трамп заявив, що доручив міністру оборони Піту Гегсету суттєво скоротити масштаби спільних військових навчань Сполучених Штатів і Південної Кореї.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, він незадоволений проведенням цих навчань через свої «дуже добрі стосунки» з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, передає ТСН.

«Ці навчання не тільки коштують дорого, причому значну частину витрат, як завжди, покривають Сполучені Штати Америки, але й надсилають абсолютно недоречний і ворожий сигнал КНДР», — заявив американський президент.

Він наголосив, що, на його думку, Північна Корея під час його президентства «не становила жодної загрози» для США та «завжди виявляла повагу».

Трамп зазначив, що повністю скасувати навчання вже запізно, однак він доручив Гегсету «суттєво скоротити» їхній масштаб.

Окремо президент США розповів, що нещодавно обговорював із президентом Південної Кореї можливість долучення країни до американських зусиль із денуклеаризації Ірану.

«Я запитав президента Південної Кореї, чи не хотіли б вони приєднатися до нас у справі денуклеаризації Ісламської Республіки Іран, на що вони відповіли: „Ні, дякуємо!“», — написав Трамп.

І це на фоні того, що південнокорейські військові змушені були здійснити попереджувальні постріли після того, як група військовослужбовців КНДР перетнула сухопутний кордон між двома країнами.

Про це повідомляє Yonhap.

За інформацією видання, інцидент стався минулого тижня у східному передовому районі військової демаркаційної лінії (ВДЛ). Група військових КНДР перетнула межу під час патрулювання демілітаризованої зони.

Південнокорейські військові відреагували відповідно до встановлених оперативних процедур.

Спочатку у разі наближення сил КНДР до демаркаційної лінії військові Південної Кореї здійснюють попереджувальні трансляції.

Якщо ж відбувається безпосередній перетин кордону, вони відкривають попереджувальний вогонь.

Після здійснених пострілів північнокорейські військові відступили на свій бік. Жодної іншої аномальної активності в цьому районі зафіксовано не було.

Зазначається, що це були перші попереджувальні постріли південнокорейської армії через порушення кордону у 2026 році.

Ситуація на міжкорейському кордоні залишається напруженою.

Військові КНДР останніми роками регулярно здійснюють короткочасні перетини лінії розмежування. Це відбувається на тлі активного будівництва та укріплення оборонних фортифікацій із північнокорейського боку.

Тим часом лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив кремлівському диктатору Путіну, що очікує «ще прекраснішого майбутнього» у відносинах між двома країнами.

Про це пише The Korea Herald.

Кім назвав Путіна другом і заявив, що «пишається тим, що може очікувати ще прекраснішого майбутнього у двосторонніх відносинах» між Пхеньяном і Москвою.

Так він відреагував на вітальне послання Путіна з нагоди 81-ї річниці визволення Кореї від японського колоніального панування, яке тривало у 1910–1945 роках.

Як повідомляється, Кім також висловив упевненість, що Росія здійснить «священну справу захисту суверенітету, інтересів безпеки та територіальної цілісності країни під вашим (Путіна) мудрим керівництвом».

Північна Корея та Росія поглиблюють економічну, дипломатичну та військову співпрацю після підписання у 2024 році всеосяжної угоди про стратегічне партнерство.

Ця домовленість, зокрема, відкрила шлях до військової підтримки Росією Північної Кореї у війні проти України.

Тим часом президент США Дональд Трамп опублікував стару світлину зі своєї зустрічі з Кім Чен Ином у 2019 році. Президент США наголосив, що вони «чудово ладнають», а також пожартував щодо відсутності посмішок на обличчях обох політиків.

«Незважаючи на недружній вигляд на цьому конкретному знімку, є багато таких, де ми посміхаємося, — ми з Кім Чен Ином чудово ладнаємо», — написав він у Truth Social.

У Білому домі неодноразово заявляли, що американський лідер готовий до прямого спілкування з Кімом без будь-яких попередніх умов.

Водночас наразі невідомо, чи погодиться Пхеньян на переговори. Місцеві експерти вважають, що комуністична держава дедалі більше зміцнює зв’язки з Китаєм і Росією.