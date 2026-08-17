Авантюрна війна Дональда Трампа з Іраном критично вичерпала американські запаси ракет різних типів, що потенційно відкриває для Китаю вікно можливостей для нападу на Тайвань.

Як пише The Times, американські запаси високоточних боєприпасів скорочуються швидше, ніж оборонна промисловість встигає їх поповнювати. Особливо гостро ситуація проявилася після масштабного використання ракет під час операцій проти Ірану, передає УНІАН.

Видання зазначає, що нині в американському арсеналі залишилося менш як 800 ракет-перехоплювачів Patriot проти приблизно 2300 до війни з Іраном. Кількість потужніших систем Thaad скоротилася приблизно з 600 до 250. Крім того, за останні 18 місяців США використали половину запасів крилатих ракет Tomahawk, а майже всі 350 наземних високоточних ракет Precision Strike Missile, які були в арсеналі у лютому, вже витрачені.

Автор пояснює, що проблема накопичувалася десятиліттями. Пентагон робив ставку передусім на дорогі й помітні військові платформи – винищувачі, кораблі та іншу техніку, тоді як боєприпасам приділяли значно менше уваги. Колишній полковник Корпусу морської піхоти США Марк Кансіан зазначає, що після завершення холодної війни боєприпаси програвали конкуренцію великим платформам у фінансуванні, оскільки останні було легше демонструвати як елемент стримування.

“Боєприпаси – це лише цифри у бункерах, і вони не думали про глибину запасів”, – заявив експерт.

За словами колишньої чиновниці Міністерства оборони США Кетрін Томпсон, проблема стала очевидною ще близько 2018 року, коли адміністрація Дональда Трампа визначила Китай як головну довгострокову загрозу. Після вторгнення Росії в Україну у 2022 році американські військові заводи нарешті отримали дозвіл суттєво наростити виробництво боєприпасів. Однак промисловості потрібні були роки, щоб збільшити випуск, а наявні запаси рекомендували берегти.

Натомість, розповідає автор, боєприпаси активно використовувалися спочатку адміністрацією Джо Байдена для підтримки України, а згодом адміністрацією Трампа на Близькому Сході. Особливо показовою стала ситуація з Patriot. Одна ракета Pac-3 потребує близько двох років виробництва і коштує приблизно $4 млн. На початку 2022 року США мали близько 3100 таких перехоплювачів, але сотні передали Україні, сотні були використані на Близькому Сході у 2024–2025 роках, а ще близько 1200 – з лютого цього року.

Одним із головних вузьких місць залишаються компоненти для ракет. Йдеться про мікрочипи, рідкісні метали та спеціальні хімічні речовини, відомі як “енергетики”. “Енергетика – це головне вузьке місце”, – говорить Кансіан, пояснюючи, що різні ракети конкурують за обмежені виробничі потужності.

США вже намагаються виправити ситуацію. Lockheed Martin отримала контракт майже на $43 млрд на виробництво тисяч ракет Patriot, однак досягти темпу у 1000 ракет на рік компанія зможе не раніше 2030 року. Виробництво Tomahawk також планують збільшити, а випуск Precision Strike Missile – підняти з 10 до 30 ракет на місяць.

Водночас швидке відновлення запасів може виявитися неможливим. Україні, за оцінкою президента Володимира Зеленського, потрібно близько 300 Patriot для проходження наступної зими, але США навряд чи зможуть віддати частину власного виробництва найближчими місяцями.

Найбільше занепокоєння, як пише видання, викликає можливість того, що Китай скористається періодом, коли американські запаси ще не будуть відновлені. Недостатньо США мають не лише перехоплювачів, а й інших боєприпасів, зокрема протикорабельних ракет, необхідних у разі конфлікту навколо Тайваню.

“Якщо мета полягає в тому, щоб повністю стримати китайців від такого кроку, це опинилося під загрозою”, – попереджає Томпсон.

Видання наголошує, що саме можливість такого “вікна” для Пекіна може стати найсерйознішим наслідком нинішньої кризи американських військових запасів.

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