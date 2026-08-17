У 2026 році полювання на пернату дичину офіційно дозволене лише у чотирьох регіонах України, серед яких і Миколаївська область разом із Черкаською, Закарпатською та Хмельницькою.

Як повідомляє Держекоінспекція Південно-Західного округу, відповідні рішення погодили ОВА та Ради оборони з урахуванням безпекової ситуації. У більшості інших областей діє сувора заборона на використання зброї та відвідування лісів.

У ДЕІ нагадують строки полювання відповідно до Закону України «Про мисливське господарство та полювання»:

Качки, норець великий, лиска, більшість куликів та голубів — із серпня по грудень;

Гуски (сіра, білолоба велика, гуменник) — із серпня по січень;

Перепел — із серпня по листопад;

Куріпка сіра та фазан — із жовтня по грудень.

Встановлено граничні добові норми добування на одного мисливця:

Перепел — до 15 шт.;

Кулики та голуби — до 10 шт.;

Лиска — до 6 шт.;

Качки — до 5 шт.;

Гуси, фазани та сірі куріпки — до 3 шт.

Полювання суворо заборонене у прикордонній смузі та поблизу об’єктів критичної інфраструктури. Рейдові групи інспекції разом із Нацполіцією перевірятимуть у мисливців посвідчення, контрольну картку, дозвіл на зброю та відстрільну картку з визначеними межами угідь.

Як повідомляло Інше ТВ, “Скляні” очі в лисиць – це сказ. Чому хижаки перестали боятися людей і чи треба відновити полювання в Україні