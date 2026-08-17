У 2026 році полювання на пернату дичину офіційно дозволене лише у чотирьох регіонах України, серед яких і Миколаївська область разом із Черкаською, Закарпатською та Хмельницькою.
Як повідомляє Держекоінспекція Південно-Західного округу, відповідні рішення погодили ОВА та Ради оборони з урахуванням безпекової ситуації. У більшості інших областей діє сувора заборона на використання зброї та відвідування лісів.
У ДЕІ нагадують строки полювання відповідно до Закону України «Про мисливське господарство та полювання»:
Качки, норець великий, лиска, більшість куликів та голубів — із серпня по грудень;
Гуски (сіра, білолоба велика, гуменник) — із серпня по січень;
Перепел — із серпня по листопад;
Куріпка сіра та фазан — із жовтня по грудень.
Встановлено граничні добові норми добування на одного мисливця:
Перепел — до 15 шт.;
Кулики та голуби — до 10 шт.;
Лиска — до 6 шт.;
Качки — до 5 шт.;
Гуси, фазани та сірі куріпки — до 3 шт.
Полювання суворо заборонене у прикордонній смузі та поблизу об’єктів критичної інфраструктури. Рейдові групи інспекції разом із Нацполіцією перевірятимуть у мисливців посвідчення, контрольну картку, дозвіл на зброю та відстрільну картку з визначеними межами угідь.
Як повідомляло Інше ТВ, “Скляні” очі в лисиць – це сказ. Чому хижаки перестали боятися людей і чи треба відновити полювання в Україні