Головне управління ДПС у Миколаївській області нагадує, що спрощена система оподаткування – це спеціальний податковий режим, запроваджений для зниження податкового навантаження на бізнес та стимулювання малого підприємництва в Україні.

Так, у січні – липні 2026 року до місцевих скарбниць Миколаївщини забезпечено 1,3 млрд грн єдиного податку, що на 11,8 відс., або на 138,3 млн грн більше, ніж у відповідному періоді 2025 року.

Зокрема, фізичними особами – підприємцями сплачено 800,9 млн грн єдиного податку, юридичними особами – 97,1 млн грн, сільгосптоваровиробниками – 414,8 млн гривень.

Питома вага єдиного податку у загальній сумі надходжень місцевих бюджетів становить 17 відсотків.

ДПС Миколаївщини створює сприятливі умови для ведення бізнесу, у т.ч. підприємцям – «спрощенцям», що забезпечує динамічний розвиток малого підприємництва та стабільні надходження до місцевих бюджетів області, за рахунок яких фінансуються економічні та соціальні програми територіальних громад.