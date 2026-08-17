Найдовший трудовий конфлікт у сучасній історії Швеції завершується.

Шведська профспілка IF Metall повідомила, що 19 серпня припинить страйк проти Tesla, який розпочався 27 жовтня 2023 року.

Про це, як повідомляє «Судово-юридична газета», пише Fool.

Цього тижня тривалість страйку досягла 1021 дня. На момент його початку він охоплював близько 130 механіків Tesla у семи майстернях. Працівники вимагали укладення колективної угоди, якою охоплена більшість працівників у Швеції.

При цьому страйк завершується не через досягнення домовленості між сторонами.

За даними самої профспілки, Tesla запропонувала вихідні виплати всім членам IF Metall, які продовжували страйкувати. Достатня кількість працівників прийняла ці пропозиції, внаслідок чого у профспілки більше не залишилося членів, які беруть участь у страйку.

Tesla так і не підписала колективну угоду з IF Metall, яка була основною вимогою профспілки.

Разом із завершенням страйку припиняються й акції солідарності, які поширилися на інші країни Північної Європи. Докери блокували автомобілі Tesla, що прямували до Швеції, у Данії, Норвегії та Фінляндії, поштова служба припинила доставляти номерні знаки для нових Tesla, а електрики відмовлялися виконувати роботи для компанії.

Майже три роки Tesla працювала в цих умовах, не погоджуючись підписувати колективну угоду.

При цьому Tesla не має заводу у Швеції. Конфлікт стосувався механіків, які обслуговують автомобілі компанії.

Під час страйку Tesla перенаправляла автомобілі в обхід портових блокад, а також зверталася до суду. Зрештою компанія запропонувала працівникам, які продовжували страйк, виплати за звільнення. Водночас основне питання, через яке IF Metall розпочала конфлікт, залишилося невирішеним.

Жодна зі сторін не повідомила, скільки Tesla витратила на відповідні виплати.

Конфлікт відбувався на тлі значного падіння реєстрацій автомобілів Tesla у Швеції.

У 2024 році компанія зареєструвала в країні 21 894 автомобілі, а Model Y була найбільш продаваною машиною у Швеції. У 2025 році кількість реєстрацій скоротилася на 67% — до 7 252 автомобілів.

Видання Electrek, яке детально висвітлювало страйк, пов’язувало падіння переважно з політичною негативною реакцією на генерального директора Tesla Ілона Маска, а не безпосередньо з трудовим конфліктом.

Водночас ці події відбувалися одночасно.

Таким чином, після 1021 дня протистояння страйк у Швеції завершується без підписання Tesla колективної угоди, укладення якої було головною вимогою IF Metall.

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