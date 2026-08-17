Уряд запустив процес створення інформаційно-комунікаційної системи управління проєктами фінансування у сфері протимінної діяльності «Донорська платформа».

Відповідне рішення Кабінет Міністрів ухвалив на засіданні 12 серпня 2026 року, повідомляє Міністерство економіки та довкілля України, передає Інше ТВ.

Проєкт має бути реалізований впродовж двох років після офіційного старту функціонування системи. Експлуатація в дослідному режимі повинна розпочатися не пізніше 31 березня 2027 року. Власником системи буде держава в особі Міністерства економіки та довкілля України, адміністратором — Центр гуманітарного розмінування.

«Донорську платформу» створюватимуть не за бюджетні кошти. Реалізацію системи, відповідно до ухваленої постанови, можуть профінансувати міжнародні організації, донорські установи тощо.

Основними елементами «Донорської платформи» будуть веб-сайт, модуль обробки та візуалізації даних, персональні кабінети користувачів та інші модулі і підсистеми, необхідні для функціонування системи.

Для бенефіціарів міжнародної допомоги (державні органи, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування) обов’язковим буде внесення до Донорської платформи інформації про запити на надання міжнародної допомоги. Водночас оператори протимінної діяльності забезпечуватимуть облік проєктів фінансування та звітування про їх реалізацію, а донори підтверджуватимуть інформацію про міжнародну допомогу, що надається в межах таких проєктів. Система автоматично перевірятиме внесену інформацію і не пропустить реєстрацію, якщо вже є проєкт з ідентичними або схожими параметрами.

Загальний обсяг фінансових зобовʼязань партнерів у сфері протимінної діяльності складає понад 1,6 мільярда в доларовому еквіваленті, і охоплює проєкти з 2022 по 2030 роки. Основні напрямки підтримки — очищення земель та утилізація ВНП (56,9%) та закупівля машин та обладнання (20,6%).

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