Як повідомили у Генштабі, за результатами ураження в ніч на 16 серпня 2026 року підприємства «Комбинат Каменский» у Каменську-Шахтинському Ростовської області рф підтверджено знищення двох і пошкодження ще чотирьох цехів з виробництва вибухових речовин та порохів.

«Комбинат Каменский» – підприємство російського військово-промислового комплексу, що виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів РСЗВ «Ураган», «Смерч» і «Торнадо-С», а також для низки ракетних систем та авіаційних засобів ураження.

Робота по ключових військових та воєнно-промислових цілях противника триває.