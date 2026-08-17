З 1 вересня в Україні набуває чинності оновлений порядок перерахунку пенсій, який охопить кілька категорій отримувачів.

Урядові структури повідомляють, що зміни спрямовані на коригування виплат відповідно до оновлених показників стажу, заробітку та соціальних стандартів, пише «Перший Бізнесовий».

Передусім перерахунок стосуватиметься пенсіонерів, яким виплати були призначені за старими формулами і потребують актуалізації. Йдеться про осіб із тривалим страховим стажем, а також тих, у кого зросли підтверджені доходи за періоди, що враховуються при обчисленні пенсії. Окремі категорії отримають підвищення через зміну прожиткового мінімуму та оновлення коефіцієнтів.

У Мінсоцполітики зазначають, що перерахунок проводитимуть автоматично — звертатися до Пенсійного фонду не потрібно. Водночас у відомстві наголошують: розмір підвищення буде індивідуальним і залежатиме від конкретних параметрів пенсійної справи. Для частини пенсіонерів зміни будуть відчутними, для інших — мінімальними.

Нагадаємо, оновлення правил перерахунку є частиною ширшої реформи, спрямованої на вирівнювання пенсійних виплат та усунення дисбалансів між різними групами отримувачів. Уряд планує продовжувати коригування системи, щоб забезпечити більш прозорий і прогнозований механізм нарахувань.

Як повідомляло Інше ТВ, Громадянам, які отримують пенсії чи будь-які соціальні виплати в «Укрексімбанк», треба змінити банк до 15 вересня – ПФУ