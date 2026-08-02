Акціонерне товариство “Укрексімбанк” поінформувало про припинення з 1 жовтня 2026 року співпраці з Пенсійним фондом України в частині обслуговування банківських рахунків одержувачів пенсій, житлових субсидій та пільг, інших державних соціальних виплат.

Тож громадянам, які отримують пенсії чи будь-які соціальні виплати в «Укрексімбанк», треба змінити банк до 15 вересня.

Про це повідомляє ПФУ, передає Інше ТВ.

«Якщо пенсія або інша соціальна виплата надходить від Пенсійного фонду України через АТ “Укрексімбанк”, одержувачам таких виплат необхідно не пізніше 15 вересня 2026 року обрати інший уповноважений банк для їх отримання та повідомити про це Пенсійний фонд України.

Для цього подається заява про зміну способу виплати пенсії (або іншої соціальної виплати), в якій зазначаються реквізити рахунку, відкритого в іншому уповноваженому банку.

Заяву можна подати:

через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (відеоінструкція за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=KHUxqT3dTNQ);

у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Перелік уповноважених банків, через які здійснюється виплата пенсій та інших державних соціальних виплат за посиланням: https://www.pfu.gov.ua/2156732-upovnovazheni-banky-cherez-yaki-zdijsnyuyetsya-vyplata-pensij-pilg-ta-zhytlovyh-subsydij-sotsialnyh-strahovyh-vyplat/.

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У разі якщо одержувач виплат не обере інший банк та не повідомить про це Пенсійний фонд України, виплати будуть здійснюватися через відділення АТ “Укрпошта”», – зазначають в ПФУ.

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