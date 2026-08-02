За підсумками першого півріччя 2026 року російська промисловість фактично перестала зростати. Попри офіційний приріст на 0,4%, про який звітує «росстат», цивільний сектор продовжує скорочуватися, а загальну статистику підтримує лише військово-промисловий комплекс.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає Інше ТВ.

Офіційні дані показують, що видобувна промисловість втратила 0,5% виробництва. прокремлівський центр макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування також визнав, що наприкінці першого півріччя промисловість увійшла в стагнацію. У червні загальний випуск був на 1,2% нижчим, ніж рік тому, а цивільні галузі скоротили виробництво на 2,1%. Порівняно із середньомісячним рівнем 2024 року спад сягнув 3,9%. Причини не змінилися: високі кредитні ставки, дефіцит працівників, слабкий внутрішній попит і концентрація ресурсів у військовому виробництві.

Найсильніше падіння зафіксоване в базових галузях. Нафтопереробка за рік скоротилася на 7,7%, а випуск нафтопродуктів у червні обвалився на 21,8% порівняно з аналогічним місяцем 2025 року. Виробництво будівельних матеріалів зменшилося на 6,3% через кризу в будівництві. У зоні ризику вже перебувають 44 із 61 цементного заводу. Металургія втратила 9,3% виробництва, що свідчить про слабкий попит навіть усередині країни.

кремль утримує промислову статистику від падіння за рахунок підприємств ВПК, які мають пріоритетний доступ до бюджетних коштів, сировини, обладнання та кадрів. Решта промисловості працює в протилежних умовах: дорожче фінансування, нестача працівників, скорочення замовлень і погіршення фінансового стану. У результаті розрив між військовим і цивільним секторами продовжує зростати.

Показово, що навіть центробанк рф більше не очікує економічного зростання. Регулятор знизив прогноз на 2026 рік до нуля, фактично визнавши, що російська економіка може завершити рік без приросту ВВП.

Як повідомляло Інше ТВ, наприкінці 2025 року Російські бізнес-асоціації заявили про глибоку промислову кризу – найглибшу за останні 30 років