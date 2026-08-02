Ворог сьогодні атакував поштовий термінал під Харковом. Про це повідомив у Telegram глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Внаслідок ворожого удару по передмістю Харкова спалахнули вантажні автомобілі, контейнери та обладнання поштового терміналу”, – повідомив Синєгубов.

У мережі повідомляють, що приліт був по “Новій пошті”.

Внаслідок удару загинула одна людина. Наразі пожежа вже локалізована.

Сьогодні ж атакований найбільший склад Розетки під Києвом.

Як повідомила пресслужба компанії, “цієї ночі два “шахеди” влучили в найбільший склад ROZETKA. Це друга атака на наш склад за 24 години. Точно не випадковість, а цілеспрямований удар. Тим не менш, ROZETKA працює за графіком”, – зазначили у компанії і уточнили – постраждалих немає.