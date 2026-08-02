Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин повідомив про рішення залишити посаду.

Про це Сухомлин розповів виданню NV Бізнес.

За його словами, у середу, 29 липня, він подав заяву про відставку за власним бажанням. Тепер рішення щодо його звільнення має ухвалити Кабінет міністрів.

Сухомлин додав, що провів кілька годин з одним із основних кандидатів на посаду очільника агентства — мером Маріуполя Вадимом Бойченком, аби ввести його в курс справи. Він також заявив про готовність за потреби залишитися радником, щоб допомогти новому керівнику швидше опанувати всі поточні проєкти агентства.

Сухомлин пояснив, що загалом хотів пропрацювати на державній службі близько 10 років, включно з посадою мера Житомира, а згодом повернутися у бізнес. Утім, робота в агентстві його дещо затримала. Наразі Сухомлин розглядає варіанти менеджерської посади у будівельній сфері, у спільних проєктах українських та європейських компаній.

Наразі агентство реалізує низку проєктів, зокрема будівництво захисних споруд для високовольтних трансформаторів, а також створення альтернативної мережі теплопостачання в зоні ТЕЦ-4.

Нагадаємо також, що у минулому році Сухомлин заявляв, що Водогін для Миколаєва запрацює до Дня Незалежності. На носі уже цьогорічний День Незалежності, а питної води у кранах миколаївців немає й досі. Зате є в міській владі кадровий потенціал з Маріуполя. Мабуть, мер Маріуполя у запустить новий водогін. Тільки не знати, коли.