Про чергову серії українських далекобійних санкцій президент Зеленський розповів у соцмережах.

Продовжуємо застосовувати наші далекобійні санкції проти російських об’єктів, які працюють на війну та фінансують агресію.

Цієї ночі в російському Саратові, на відстані понад 600 кілометрів від лінії фронту, уражено одразу два стратегічні об’єкти: Саратовський НПЗ та військовий аеродром «Енгельс».

У Калузькому регіоні уражено резервуарний парк нафтобази «Людіновська». Також у Брянському регіоні наші воїни влучно відпрацювали по місцю зберігання, підготовки та пуску ударних дронів.

Дякую всім воїнам Сил оборони України, які розширюють наші далекобійні спроможності та забезпечують точні результати. Повертаємо війну туди, звідки вона прийшла.

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