Про це радник президента Сергій Флеш розповів у соцмережах.

-Журналісти з «Мілітарного» оприлюднили версію, що ворог використовує наші БПЛА для своїх завдань.

Я можу вам точно сказати, що противник збирає наші вцілілі безпілотники, ремонтує їх і готує для майбутніх провокацій.

Невже хтось вважає, що загадкові БПЛА над Європою це були ( та будуть) «Суперками» та «Орлани» із зірками на крилах?

Дуже важливо, щоб світова спільнота усе це розуміла. Гибридна сучасна війна так і відбувається, – попереджає радіоексперт.

Втім, Мілітарний вважає, що це вже відбувається, і що мова йде про відомі дрони.

-Силует апарата, пропорції прямого крила, форма фюзеляжу та хвостового оперення відповідають характерним рисам українських безпілотників серій FP-1/2.

Російські військові могли отримати такі дрони після їхнього вимушеного приземлення внаслідок придушення засобами радіоелектронної боротьби або падіння через технічні несправності. Частково вцілілі апарати росіяни могли відновити, перепрограмувати або використати для створення копій.

Російський дрон, ззовні подібний до дронів серії FP в прицілі українського перехоплювача. Фото Сергій «Флеш» Бескрестнов

На користь цієї версії також може свідчити інцидент у Молдові 8 червня 2026 року. Під час масованої російської атаки по Україні один із безпілотників перетнув молдовський кордон і вибухнув поблизу села Лопатна Оргіївського району.

На уламках місцеві жителі помітили українські написи, а Міністерство закордонних справ Молдови заявило, що дрон із великою ймовірністю мав українське походження.

Частина дрона з українськими написами, який впав у Молдові 8 червня 2026 року. Кадр з відео молдавського видання protv.md

Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що дрон, який упав у Молдові під час масованого удару РФ по Україні, був російським.

Наразі невідомо, чи потрапив апарат до Молдови через навігаційну помилку, вплив РЕБ, російське втручання або навмисне використання захопленого дрона.

У липні міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш попередив, що Росія перехопила значну кількість українських безпілотників і може використати їх для операцій «під чужим прапором».

За його словами, такі апарати можуть застосувати для провокацій проти Польщі та інших держав НАТО, щоб створити враження української атаки й посилити політичну напругу між союзниками.

Місце падіння крилатої ракети в Люблінському воєводстві 30 липня 2026 року Фото: lublin112

Він також наголосив, що загроза з боку Росії «постійно залишається дуже високою» і що він «ніколи не став би заспокоювати» суспільство щодо цього.

На початку липня стало відомо, що, за інформацією польських спецслужб, Польща може стати ціллю російських збройних або гібридних провокацій, спрямованих на перевірку рішучості НАТО та створення умов для припинення підтримки України західними країнами. Уже 30 липня під час атаки по Україні російська крилата ракета Х-101 залетіла майже на 100 км углиб території Польщі та впала в Люблінському воєводстві.