Через історично низький рівень води кістки великого мамонта випливли з русла річки поблизу села Ряхово, Болгарія. Експерти вважають, що це шерстистий мамонт (Mammuthus primigenius).

Про це повідомляє Еuronews, передає Інше ТВ.

Останки стародавнього мамонта знову з’явилися на берегах Дунаю, поблизу міста Ряхово, Болгарія. У річці, де рівень води досяг історично низького рівня через нещодавню спеку, були виявлені кістки, які, на думку дослідників з Русенського регіонального історичного музею, належать до екземпляра “Mammuthus primigenius”, широко відомого як шерстистий мамонт.

Дослідники наразі знайшли та ідентифікували нижню щелепу, бивні, лопатку, ребра та інші фрагменти кісток, але більша частина скелета, ймовірно, досі похована.

Куратор музею Красимир Кіров заявив, що тварина заввишки майже 5 метрів важила понад 7-8 тонн і, можливо, була перенесена в це місце течією Дунаю, де протягом тисячоліть накопичувалися останки доісторичних тварин.

Цей вид мамонта існував приблизно від 500 000 до 800 000 років тому і до приблизно 7 000–10 000 років тому. Таким чином, кістки датуються тисячами років, і через тривалий вплив води їх дістають із русла річки з надзвичайною обережністю, враховуючи їхню вразливість до руйнування після контакту з повітрям.

Після забезпечення їх збереження та проведення відповідних досліджень очікується, що останки будуть виставлені в музеї Русе, який знаходиться приблизно за тридцять кілометрів від місця їх знахідки.

Що виходить з Дунаю

Рівень води в Дунаї, який протікає через десять країн від південно-західної Німеччини до Чорного моря, впав до історичного мінімуму на більшій частині свого русла, оголивши скелі, піщані мілини та стародавні корабельні уламки, які рідко можна було побачити в минулому.

Уламки кораблів з’явилися як в Угорщині, поблизу Мохача, так і в Сербії, в Прахово, де знову спливли німецькі військові кораблі часів Другої світової війни.

Ці знахідки — не єдиний наслідок посухи на Дунаї. Угорщина також переживає напружену ситуацію через вимушене зупинення атомної електростанції Пакш через низький рівень води, який би завадив станції охолонути.

Як повідомляло Інше ТВ, Історичний мінімум на Дунаї: річка в Румунії критично втрачає воду