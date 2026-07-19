Головна річкова артерія Європи опинилася на межі виснаження.

На румунській ділянці Дунаю зафіксували найнижчу швидкість течії за всю історію спостережень – показники впали до 1650 кубометрів на секунду. Останній схожий кризовий рік екологи пам’ятають аж у 2005-му, пише Кореспондент.

Аномальна посуха вже змусила владу піти на жорсткі кроки та обмежити використання річкової води для аграріїв. Утім, питній системі міст небезпека наразі не загрожує. Рятувати ситуацію мають дощі: синоптики прогнозують зливи вище за течією, які вже за кілька днів принесуть у Дунай довгоочікувану велику воду.