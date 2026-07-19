В Одеської області відкрили 40 пляжних зон для оздоровлення людей, проте перебування там несе безпекові ризики через роботу протиповітряної оборони.

Про це заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, повідомляє РБК-Україна.

За словами керівника ОВА, зони відпочинку біля моря запустили не для туризму. Їх відкрили заради оздоровлення українців, насамперед військовослужбовців, ветеранів та їхніх дітей, які перебувають у постійному стресі через війну.

Наразі в регіоні офіційно працюють 40 пляжних зон. Вони пройшли необхідні обстеження, мають облаштовані укриття та вважаються відносно безпечними.

Очільник ОВА закликав громадян бути максимально обережними та в жодному разі не відвідувати лінію узбережжя, яка не відповідає безпековим умовам.

Пляжі Одещини є зоною підвищеного ризику під час повітряних атак.

“Дрони та ракети здебільшого заходять з боку моря, і саме пляжна зона стає першою лінією, де працює ППО. Саме тому надзвичайно важливо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та негайно прямувати до укриття у разі її оголошення”, – наголосив Олег Кіпер.