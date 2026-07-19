Українські прикордонники активно готуються до можливого наступу ворога з території Білорусі та будують потужну лінію оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Військовослужбовці ДПСУ створюють на північних рубежах так звану “кілзону” для ефективного знищення противника у разі спроби прориву. Наразі оборонні позиції підсилюють одразу кількома типами інженерних споруд.

Прикордонники облаштовують:

протитанкові рови

кількарівневі загородження з колючого дроту

ряди бетонних “зубів дракона”

Такий комплекс оборонних споруд є лише частиною масштабних фортифікацій, які розгортають на північному кордоні для зупинки можливої агресії.