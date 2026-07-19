Як повідомили у ВМС ЗСУ, росія завдала ракетного удару по цивільному судну.

-російські окупанти завдали удару трьома крилатими ракетами типу Х-59/Х-69 по цивільному суховантажному судну GOLDEN LEO (прапор Гвінея-Бісау, власник Туреччина), яке у момент атаки рухалося на вихід із зони бойових дій із вантажем збіжжя.

Влучання прийшлося в район правого борту надбудови, на борту виникла пожежа. Внаслідок удару загинуло 5 людей. Доля ще 5 членів екіпажу не відома, тривають пошуки. Технічний стан судна уточнюється.

До надання допомоги були залучені підрозділи ВМС ЗС України та Морської пошуково-рятувальної служби. Станом на 20:30 вісьмох членів екіпажу евакуйовано до однієї з лікарень Одеси.

Це черговий цілеспрямований удар росії по беззбройному цивільному судну під іноземним прапором, що не становило жодної воєнної загрози. Атака є актом терору проти мирного судноплавства та грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права.