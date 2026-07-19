Сьогодні внаслідок чергової терористичної атаки росії було знищено склад видавництва “Книголав”, втрачено близько 250 тисяч книжок, передає УНН із посиланням на повідомлення видавництва.

Сьогодні вночі, 19 липня, внаслідок чергової терористичної атаки росії було знищено склад видавництва Книголав. Найголовніше для нас — ніхто з наших колег не постраждав! Водночас ми втратили майже 250 тисяч книжок. Це результат праці авторів, перекладачів, редакторів, дизайнерів, друкарень і всієї команди, яка щодня працює для українського читача – йдеться у повідомленні.

У видавництві додали, що росія вкотре доводить, що веде війну не лише проти людей, а й проти української культури, освіти та нашого майбутнього.

Через знищення складу можливі тимчасові затримки з відправленням замовлень. Ми вже працюємо над тим, щоб якнайшвидше відновити всі процеси – резюмували у видавництві.