Сьогодні у всьому Європейському Союзу набула чинності заборона на утилізацію непроданого одягу та взуття, повідомляє ЛБ.

Щороку у країнах блоку знищують сотні тисяч тонн модного одягу – через пошкодження, застарілі запаси та повернення онлайн-замовлень.

Очікується, що нове правило вплине на великих роздрібних торговців модним одягом, оптовиків та виробників одягу. Водночас лише 20% цих товарів виробляється в ЄС.

Відповідно до Регламенту ЄС про екодизайн для сталих продуктів, великим компаніям із чисельністю працівників понад 250 осіб і чистим річним оборотом у більше ніж 50 мільйонів євро заборонено знищувати запаси нерозпроданого одягу, аксесуарів та взуття.

Тепер фірми повинні знайти способи реалізацію цієї продукції, зокрема через знижки, альтернативні ринки та благодійні пожертви.

Непроданий одяг може бути знищений лише тоді, коли він небезпечний, пошкоджений, підроблений або відхилений благодійними організаціями, йдеться на вебсайті Європейської Комісії.

Відтепер компанії зобов’язані публікувати щорічні звіти про товари, які вони викинули, та зберігати облік протягом п’яти років.

Регламент, який був схвалений Брюсселем понад два роки тому, пошириться і на середні фірми у 2030 році.