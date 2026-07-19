Таджицькі аграрії можуть почати вирощувати олійні культури на території росії. Переговори щодо реалізації відповідного проєкту вже тривають. Про це заявив міністр промисловості та нових технологій Таджикистану Шералі Кабір, передає УНН з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

За словами голови профільного міністерства Таджикистану, ініціатива має забезпечити сировиною таджицькі переробні підприємства та сприяти збільшенню виробництва рослинної олії в країні

Таджикистан має обмежені площі для вирощування олійних культур, однак володіє потужностями для їхньої переробки. Раніше країна щорічно імпортувала з росії до 300 тис. тонн олійних культур. Однак зростання логістичних витрат зробило таку модель торгівлі менш вигідною.

У межах запропонованого формату таджицькі фермери можуть обробляти сільськогосподарські землі на території росії, вирощувати необхідні культури, а зібраний урожай транспортувати до Таджикистану для подальшої переробки.

Проєкт має дозволити Таджикистану використати власні переробні потужності та одночасно забезпечити доступ до сировини без необхідності закуповувати її та перевозити на значні відстані.

У Службі зовнішньої розвідки пояснюють, що подібна модель співпраці може свідчити про посилення ролі російських сільськогосподарських угідь як джерела сировини для економік інших країн. Зокрема, росія вже тривалий час активно співпрацює з Китаєм у сфері постачання енергоресурсів, деревини та корисних копалин.