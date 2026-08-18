Росія вже отримала балістичні ракети від КНДР і готується прийняти велику кількість північнокорейських військових для війни проти України. Що про це відомо?

За даними української військової розвідки, які отримала ВВС, станом на серпень 2026 року на території РФ перебуває близько 8,5 тисяч північнокорейських військових. Вони зведені у чотири бригади та діють в складі російського угруповання військ “Север”.

Вони не беруть активної участі в боях, їх завдання – прикриття державного кордону РФ, вказує ГУР.

Середній вік цих військових КНДР – до 30 років.

Загалом північнокорейський контингент на території РФ перебуває на ротаційній основі. Загальна кількість службовців, що залучалась до цього, становить 23-25 тисяч осіб.

Безповоротні втрати корейського військового контингенту складають до 3 тисяч осіб, з них санітарні – до 1,5 тис.

Нове поповнення з КНДР

Україна заявляє, що КНДР не лише передала Росії партію балістичних ракет, але й також готується направити новий великий контингент військових.

“Сьогодні, згідно з нашою інформацією, на території Російської Федерації може бути розгорнуто від 30 до 50 000 північнокорейських солдатів.

Ми уважно стежимо за такою ситуацією. Тому що це, перш за все, присутність іноземців на території Росії та підтримка РФ у війні”, – сказав заступник начальника Головного управління розвідки міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю BBC.

Головне завдання цих військ, зазначив він, це оборона території РФ. Це вимагає певної логістичної підтримки, інженерії та підготовки військових об’єктів на території Росії.

Підпис до фото,Північнокорейський солдат в об’єктиві українського дрона в Курській області, грудень 2024 року

Розвідка не має даних щодо направлення їх для бойових дій в Україну.

“У нас немає якихось документів, планів Російської Федерації щодо розгортання цього підрозділу (солдатів КНДР, – Ред.) на нашій території. Бо що це означає? Це реальна участь третьої країни у війні на нашій території”, – заявив заступник начальника ГУР.

За його словами, залучення військових КНДР для допомоги РФ дозволить Пхеньяну отримати реальний бойовий досвід у сучасній війні, зокрема щодо використання безпілотників.

Також Північна Корея через співпрацю з Росією змогла покращити технології виготовлення балістичних ракет.

Що стосується РФ, то залучення великого контингент північнокорейців для прикриття кордону дозволить їй перекинути власні війська для збільшення угруповань армії РФ на території України, кажуть в розвідці.

Як воюють північнокорейські війська

Військові КНДР єдиний раз були використані в бойових діях проти української армії наприкінці 2024 – початку 2025 року під час боїв в Курській області.

В серпні 2024 року ЗСУ змогли пробити кордон і ввійти на територію РФ. Під контролем України опинилася територія Курської області в районі міста Суджа площею близько 1 тис. кв км.

Восени того року Кремль звернувся за допомогою до Пхеньяна і той направив до РФ близько 11 тис. солдатів. З їх допомогою російська армія змогла до початку весни 2025 року вибити українців з території Курщини.

За орієнтовними підрахунками, КНДР втратила в тих боях близько 2,3 тисяч військових.

Підпис до фото,Очільник КНДР Кім Чен Ин, а також міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов (сидить крайній ліворуч) в квітні 2026 року взяли участь у церемонії відкриття меморіалу у Пхеньяні. На ньому вказані імена 2304 загиблих бійців КНДР.

ВВС поспілкувалась з українським військовим з 95-ї бригади Десантно-штурмових військ, який безпосередньо перетинався на полі бою з солдатами КНДР.

Андрій Луговий з позивним “Султан” до війни працював у кіновиробництві, а в липні 2024 року почав служити в розвідувальному підрозділі 95-ї бригади.

Після боїв на Донеччині його підрозділ перекинули на Курщину, де йому довелося воювати проти військ КНДР.

Він каже, що північнокорейських солдатів Росія спочатку використовувала виключно як “гарматне м’ясо”.

“Вони не розуміли, що відбувається. Вони знали, що повинні рухатися вперед, але не знали, куди вони йдуть або що саме їм слід робити. Росіяни скористалися цим”, – пояснює “Султан”.

“Наприклад, одному північнокорейському солдату могли наказати зайняти позицію, окопатися та утримувати її. Зв’язок з північнокорейськими військами був зведений до мінімуму, тому взаємодії чи обміну інформацією було мало. Вони просто займали позицію, не знаючи, що робити далі”.

Підпис до фото,Один з двох північнокорейських військових, захоплений в полон ЗСУ під час боїв на Курщині

Однак з часом тактика дій військ КНДР змінювалась.

Як зазначає боєць ЗСУ, корейці почали діяти обережніше і змінили чисельність своїх штурмових груп.

Чи були суттєві відмінності в бою між росіянами і солдатами з КНДР? Андрій Луговий каже, що так.

“Вони (північнокорейці, – Ред.) рухалися швидше. Якщо російські солдати потрапляли під вогонь або щось чули, вони негайно ховалися – за деревом, пірнали в найближчу окопну нору або закопувалися. Північнокорейці діяли інакше. Вони постійно рухалися. Це давало їм певну перевагу, але не вирішальну”.

За його словами, корейські солдати не схильні були лягати на землю та обмінюватися вогнем перед спробою просування. Натомість вони постійно продовжували рухатися, бігти та намагалися обійти противника з флангів.

Українським військам за весь час боїв вдалося взяти в полон лише двох бійців армії КНДР.

Боєць 95-ї бригади пояснює це тим, що корейці не знали жодної іншої мови, зокрема російської чи англійської, тому просто не розуміли, коли їм пропонували здатися в полон.

“Вони нічого не розуміють. Я думаю, що це була одна з причин, чому лише двох із них випадково взяли в полон. Якби вони вивчили хоча б якісь слова або мову Росії — сусідньої країни, так би мовити — або хоча б трохи англійської, їх би брали в полон набагато частіше”, – впевнений “Султан”.

Високі втрати серед корейців в ході боїв на Курщині він пояснює зокрема тим, що вони мали набагато гірше спорядження, ніж російські солдати.

“Коли ми обшукували російського солдата, ми могли знайти документи, особисті речі тощо. Наприклад, різні види лопат та інструментів – речі, які їм були потрібні для позицій, підтримки оборони або атак. Але коли ми обшукували конкретно північнокорейців, єдине, що ми знайшли у них, це просто боєприпаси”.

В сумках, які мали при собі бійці з КНДР, не було взагалі нічого, в тому числі і документів, каже український боєць. В групі з 50 корейських солдатів лише один мав рації, зарядні пристрої, запасні батарейки, планшети та телефони.

Інші просто несли зброю і ящики з боєприпасами.

“Вони намагалися використовувати свою кількість, а не воювати тактично – щоб не допустити відступу ворога, а потім російські солдати з належним постачанням та їжею заходили згодом і закріплювали позиції. Вони були як маріонетки, які бігли вперед, стріляли та гинули”, – каже український розвідник.