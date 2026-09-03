Миколаїв став однією із зупинок масштабного всеукраїнського автопробігу Great Race Ukraine–Europa RUH 2026 — Відкритого Кубка ГО «Товариство сприяння обороні України» та Козацької Слави.

Про це повідомили в Миколаївській міськраді, передає Інше ТВ.

Цьогорічний маршрут автопробігу присвячений 35-й річниці Незалежності України та 35-річчю Товариства сприяння обороні України. Він об’єднує міста та регіони держави, поєднуючи автомобільний спорт, патріотичне виховання, історико-просвітницьку роботу та популяризацію українських козацьких традицій.

Під час автопробігу учасники проходять спортивні етапи, відвідують історичні та пам’ятні місця, зустрічаються з представниками громад, молоддю та активістами Товариства сприяння обороні України.

За українською традицією гостей зустріли короваєм. Його передали голові автоколони як символ гостинності, єдності, доброї дороги та щасливого повернення додому.

Також учасники автопробігу віддали данину пам’яті загиблим Захисника на Алеї слави.

Як повідомляло Інше ТВ, «Поки 123-тя бригада на місці, Миколаїв може спати спокійно» – у місті відбувся автопробіг за участі військовослужбовців бригади (ФОТО, ВІДЕО)