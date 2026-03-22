Сьогодні, 22 березня, 123-тя бригада ТрО ЗСУ організувала у Миколаєві автопробіг з метою популяризувати як саму бригаду, так і Збройні Сили України.

Все це на власні очі бачив кореспондент Інше ТВ.

«Мета заходу – популяризація 123-ї бригади ТрО та Збройних сил України. Ми шануємо пам’ять полеглих військовослужбовців нашої бригади, молимося за повернення військовослужбовців, які, на жаль, безвісти зникли, підтримуємо родини наших військовослужбовців і ще раз показуємо, що 123-тя бригада на місці. Поки 123-тя бригада на місці, Миколаїв може спати спокійно», – зазначив командир бригади Олег Макуха.

В автопробігу взяли участь військовослужбовці бригади та члени їхніх сімей – дружини, діти і навіть чотирилапі улюбленці. Колона автомашин проїхалася проспектом Центральним від готелю «Турист» до 11-ї Слобідської, а потім у зворотньому напрямку на 8-й Причал.

Тут на всіх учасників автопробігу та миколаївців чекали польова кухня та «показові виступи» НРК і дронів. В особливому захваті була малеча, яку навіть катали на одному з НРК. Та й у чоловіків була можливість поближче роздивитися техніку та навіть її помацати, а у рекрутінговому наметі надавали повні відповіді на запитання щодо переваг служби в бригаді.

