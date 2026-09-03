Увечері 2 вересня десятки тисяч людей вийшли на вулиці по всій Іспанії, протестуючи проти тривалої мігрантської кризи в Сеуті, та критикуючи уряд прем’єр-міністра Педро Санчеса за те, як він впорався з ситуацією.

Про це повідомляє іспанська газета El Pais і Суспільне.

Протести відбулися в різних містах Іспанії, зокрема, Валенсії, Бадалоні та самій Сеуті. У столиці країни Мадриді на протест вийшли близько 50 тисяч людей.

Люди беруть участь у демонстрації на підтримку мешканців іспанського анклаву Сеута в Північній Африці після нещодавніх масових перетинів кордону мігрантами з Марокко, Мадрид, Іспанія, 2 вересня 2026 року. REUTERS/Violeta Santos Moura

За інформацією газети, під час події в Мадриді відбулося кілька сутичок, зокрема деякі протестувальники перешкоджали журналістам, які висвітлювали мітинг, знімати подію.

Згодом до мітингу втрутилася місцева поліція, розігнавши сльозогінним газом та гумовими кулями групу з кількасот людей. Біля будівлі конгресу Іспанії правоохоронці затримали чотирьох осіб, у тому числі двох неповнолітніх. Постраждали також двоє поліцейських.

Під час демонстрації на підтримку мешканців іспанського анклаву Сеута в Північній Африці, що відбулася на тлі нещодавніх масових перетинів кордону мігрантами з Марокко, відбулися сутички між демонстрантами та поліцією, Мадрид, Іспанія, 2 вересня 2026 року. REUTERS/Violeta Santos Moura

Протести по всій країні скликали дві опозиційні партії, так звана Народна партія (PP) та Vox. Лідери обох партій були присутні на мітингах. Очільник Vox Сантьяго Абаскаль під час протесту звинуватив нинішнього президента країни Санчеса у нібито сприянні своєю політикою марокканській стороні.

««Ми в руках лакейського уряду, який діє на службі в іноземного уряду. Ми в руках зрадника, який служив інтересам ворогів Іспанії з першої хвилини свого обрання», — заявив лідер Vox.

У відповідь на протести міністр територіальної політики Іспанії Анхель Віктор Торрес заявив, що скликані мітинги не мають на меті підтримати народ Сеути.

«Йдеться не про захист Сеути та сеутанців, а про напад на уряд», — сказав він в ефірі іспанської радіостанції RNE.

Що відомо про міграційну кризу в Сеуті

На початку липня Верховний суд Іспанії постановив, що мігрантів, яких перехоплюють у морі під час спроби дістатися Сеути або Мелільї, не можна негайно повертати за спеціальним режимом «прикордонної відмови», який діяв раніше, дозволячи владі одразу висилати мігрантів ще під час перетину кордону.

Наприкінці липня тисячі мігрантів прорвалися через Марокко до автономного іспанського міста Сеута в Африці. Тоді уряд направив військові підрозділи, щоб посилити поліцію.

Франція направила військових, літаки й дрони до кордону з Іспанією через масовий наплив мігрантів до анклаву Сеута. Італія відновила прикордонний контроль з Іспанією, а низка інших європейських країн закликали країну посилити контроль над кордонами.

1 серпня Ірландське головування в Раді ЄС скликало засідання механізму інтегрованого політичного реагування на кризу (IPCR). Іспанія повідомила, що змогла взяти під контроль наплив мігрантів до Сеути. За даними іспанської влади, більшість із понад 50 тисяч людей, які перетнули кордон, уже добровільно повернулися до Марокко.

Того ж дня 22 країни ЄС вимагали негайної та скоординованої європейської відповіді на події в Сеуті, яка зіткнулася з раптовим напливом десятків тисяч мігрантів.

8 серпня іспанські спецслужби повідомили, що вважають реальною загрозою заклики в соцмережах до нової масової спроби мігрантів потрапити до Сеути.

16 серпня мігранти у Сеуті влаштували акцію протесту із закликом надати їм притулок замість того, щоб повертати до Марокко.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес згодом заявив, що намагання мігрантів із Марокко потрапити до Сеути є наслідками «гібридних атак» РФ та Ізраїлю.

Першого вересня Рада міністрів Іспанії виділила понад 309 мільйонів євро фінансової допомоги до кінця поточного року Сеуті, що еквівалентно 16 відсоткам ВВП автономного міста. Гроші спрямують на зміцнення безпеки, державні послуги та системи прийому мігрантів.