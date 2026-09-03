Про повернення українців на підконтрольну територію повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

-За кожним поверненням — окрема людська історія та велика спільна робота: постійна комунікація та координації з усіма учасниками цього складного процесу.

Він включає збір і перевірку інформації, зв’язок із рідними, сприяння у відновленні документів та оформленні посвідчень на повернення в дипломатичних установах України в Республіці Білорусь, планування маршрутів, організацію транспортування, а також вирішення питань медичної допомоги після перетину кордону.

Важливу роль у сьогоднішній евакуації відіграли міжнародна компанія з українським корінням МХП та її засновник і СЕО Юрій Косюк. Щиро вдячний за підтримку, сприяння та небайдужість!

Серед тих, хто повернувся сьогодні, — люди похилого віку, маломобільні громадяни та особи з тяжкими захворюваннями. Найстаршій людині — 87 років, наймолодшій — 27. Частину з них одразу після прибуття буде госпіталізовано для подальшого лікування.

Серед 13 евакуйованих — подружжя з Херсона, які саме перед вторгненням 24 лютого 2022-го виїхали за місто на дачу. І опинились в окупації…

І лише зараз, після довгих днів евакуаційного шляху, після важких 4 з половиною років в окупації, вони змогли видихнути з полегшенням, ступивши на вільну українську землю.

Якщо Вам необхідна допомога, щоб виїхати із ТОТ, — звертайтеся до нашого Офісу:

за номером телефону: 1678

з-за кордону: +38 (044) 299 74 08;

з тимчасово окупованих територій: +38 093 406 80 17 — WhatsApp, Viber, Telegram;

✉електронною поштою: hotline@ombudsman.gov.ua