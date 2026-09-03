Італія випустить у Середземне море біля своїх берегів 160 тисяч восьминогів, які, на думку вчених, зможуть зупинити нашестя блакитних крабів.

Про це пише «Європульс», передає Інше ТВ.

В останні роки чисельність цих крабів різко зросла — італійська влада та рибалки пов’язують це з потеплінням води через зміну клімату. Ці ракоподібні чудово плавають, можуть важити до одного кілограма і не мають у Середземному морі природних ворогів.

У дельті річки По нашестя блакитних крабів вже призвело до серйозних наслідків: вони практично знищили молюсків, якими славиться цей район Італії, у тому числі мідій та рожевих устриць.

Батьківщина блакитного краба — атлантичне узбережжя Північної Америки, а Середземне море він потрапив кілька десятиліть тому. Ймовірно, крабів випадково завезли на кораблях разом із водою, яку набирають для стійкості судна, після чого вони почали освоювати нові території та стали інвазивним видом.

Розповсюдженню блакитних крабів допомагає потепління моря. Коли взимку температура води опускається нижче 10 градусів, вони почуваються некомфортно, менше їдять і рідше розмножуються, проте тепер у італійського узбережжя сприятливі для них умови зберігаються цілий рік.

Щоб стримати навалу інвазивних ракоподібних, дослідники з Болонського університету за підтримки влади Емілії-Романьї запустили проект Octo-Blu. Восьминогов обрали тому, що в природі вони активно полюють на крабів.

Молодих восьминогів вирощують у резервуарах у лабораторії, а коли вони підростають, партіями в кілька тисяч випускають у море. Там для них серед рифів вже збудували штучні підводні притулки з цементу та глини, які мають допомогти тваринам вижити та освоїтися після випуску.

Вчені розраховують, що восьминоги допоможуть відновити природну рівновагу та стримати подальшого поширення блакитного краба.

Як повідомляло Інше ТВ, У Чорному морі на Одещині вперше зафіксували атлантичного блакитного краба (ФОТО)