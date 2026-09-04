Електронна петиція до президента Володимира Зеленського з вимогою позбавити співака та продюсера Олексія Потапенка (Потапа) почесного звання «Заслужений артист України» набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів.

Авторкою ініціативи, опублікованої на сайті Глави держави 28 серпня, виступила співачка та громадська діячка Катерина Таран, повідомляє Вig Кyiv.

У тексті петиції зазначається, що публічна діяльність Потапенка не відповідає статусу особи, удостоєної державної нагороди України. Зокрема, авторка звернення вказує на ознаки популяризації російського культурно-мовного середовища та публічну взаємодію з представниками держави-агресора.

Приводом для обурення громадськості стало нещодавнє відео Потапа у соцмережах, де він разом зі співачкою Настею Каменських висміяв вимоги спілкуватися українською мовою.

Сам Олексій Потапенко вже відреагував на ініціативу. Артист заявив про готовність добровільно відмовитися від державного звання, якщо це принесе реальну користь суспільству.

Тепер петицію має офіційно розглянути президент України.

Як повідомляло Інше ТВ, Настя і Потап знову обурили українців. Чекають реакції від держави (ВІДЕО)