Угорщина продовжить надавати статус біженця українським чоловікам призовного віку, які залишають Україну через війну.

Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, повідомляє Українська служба «Польського Радіо».

За його словами, серед українців, які прибувають до Угорщини, дедалі більше етнічних угорців із Закарпаття. У цьому регіоні проживає близько 100 тисяч представників угорської меншини.

Мадяр зазначив, що Європейський Союз нещодавно змінив правила щодо тимчасового захисту для українців. Зокрема, чоловіки призовного віку, які залишили Україну без дозволу української влади на виїзд, не можуть отримати тимчасовий захист, якщо звертаються по нього вперше.

Водночас це рішення ЄС не забороняє Угорщині самостійно розглядати такі випадки та надавати людям статус біженця відповідно до національного законодавства.

«Угорщина діятиме інакше та допомагатиме тим, хто цього потребує», — заявив угорський прем’єр.

Як повідомляло Інше ТВ, з 5 серпня 2026 року змінилися правила для українських чоловіків призовного віку, які хочуть отримати тимчасовий захист у країнах ЄС