Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.09.26 склали:
особового складу – близько 1 493 790 (+1 440) осіб
танків – 12 325 (+1) од.
бойових броньованих машин – 25 272 (+8) од.
артилерійських систем – 49 162 (+77) од.
РСЗВ – 2 088 (+3) од.
засоби ППО – 1 604 (+4) од.
літаків– 441 (+0) од.
гелікоптерів – 355 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 2 489 (+13) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня– 497 911 (+1 890) од.
крилаті ракети – 5 070 (+0) од.
кораблі / катери – 35 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 143 642 (+492) од.
спеціальна техніка – 4 636 (+8) од.
Дані уточнюються.