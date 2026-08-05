В Офіційному журналі ЄЄ опублікували рішення Ради Європейського Союзу про продовження тимчасового захисту для українців, які залишили країну через російську повномасштабну агресію. Крім того, документ запроваджує нові умови для окремих категорій заявників.

Про це йдеться на сайті Євросоюзу, пише «NV».

В документі вказано, що тимчасовий захист українцям продовжили ще на рік — до 4 березня 2028 року. Рішення набуває чинності 5 серпня 2026-го.

Також документ уточнює умови надання тимчасового захисту новим заявникам. Зокрема, його не отримають особи, які не зможуть підтвердити виконання військових обов’язків відповідно до українського законодавства.

У рішенні зазначено, що цю вимогу запроваджують з урахуванням поточних оборонних потреб України. Для підтвердження виконання військових обов’язків держави-члени Європейського Союзу зможуть вимагати відповідні документи або інші докази, вказано в документі.

Нові правила застосовуватимуть лише до заяв, поданих після набуття рішенням чинності. Однак вони не будуть поширюватися на українців, які вже користуються тимчасовим захистом у державі-члені Євросоюзу і безперервно зберігатимуть цей статус.

«Тимчасовий захист слід надавати лише особам, які можуть надати компетентним органам держави-члена докази того, що вони, де це можливо, виконують свої військові зобов’язання», — йдеться в рішенні Ради ЄС.

Як повідомляло Інше ТВ, ЄС продовжив дію тимчасового захисту для українських біженців до березня 2028 року. Але не для всіх