Нажаль, під час нічної ворожої атаки 14 людей загинули та 27 постраждали. Усім пораненим надається необхідна медична допомога.

Наразі підрозділи ДСНС працюють на чотирьох локаціях у Броварському районі, двох — у Бучанському та одній — у Фастівському районі.

У Броварському районі внаслідок атак виникли масштабні пожежі складських будівель у м. Бровари, селищі Велика Димерка, селі Квітневе та селі Перемога.

У Фастівському районі на території одного з підприємств ліквідовано пожежу транспортних засобів.

У Бучанському районі триває ліквідація пожежі складської будівлі в с. Чайки. У с. Софіївська Борщагівка ліквідовано пожежу на території логістичного підприємства.

Повітряна тривога в області триває. Рятувальники продовжують працювати в умовах підвищеної небезпеки, адже зберігається ризик повторних ворожих ударів. Інформація постійно оновлюється.