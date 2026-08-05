Нажаль, під час нічної ворожої атаки 14 людей загинули та 27 постраждали. Усім пораненим надається необхідна медична допомога.
Наразі підрозділи ДСНС працюють на чотирьох локаціях у Броварському районі, двох — у Бучанському та одній — у Фастівському районі.
У Броварському районі внаслідок атак виникли масштабні пожежі складських будівель у м. Бровари, селищі Велика Димерка, селі Квітневе та селі Перемога.
У Фастівському районі на території одного з підприємств ліквідовано пожежу транспортних засобів.
У Бучанському районі триває ліквідація пожежі складської будівлі в с. Чайки. У с. Софіївська Борщагівка ліквідовано пожежу на території логістичного підприємства.
Повітряна тривога в області триває. Рятувальники продовжують працювати в умовах підвищеної небезпеки, адже зберігається ризик повторних ворожих ударів. Інформація постійно оновлюється.