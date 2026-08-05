Рекордна кількість КАБів та зростання числа боїв – у липні противник посилив атаки.

Про це йдеться у статистиці за липень від Генерального штабу ЗСУ, інформує Міністерство оборони України.

Зокрема, за місяць росіяни скинули понад 8 300 КАБів — це найбільший показник протягом війни.

Також у липні відбулося 7 922 бойових зіткнення — це понад 250 боїв щодня.

Крім цього, зафіксовано майже 97 000 обстрілів.

Попри посилення російських атак та високу інтенсивність боїв, українські захисники тримають оборону.

Як повідомляло Інше ТВ, минулого тижня росіянці атакували Україну близько 1900 дронами, майже 1600 КАБами та 144 ракетами – Зеленський (ВІДЕО)