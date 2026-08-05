Вчора у Києві продовжилася нарада керівників закордонних дипломатичних установ України, що проходить цьогоріч під гаслом “Відновлення миру і лідерство України”.

Участь у сесії взяли Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-майор Михайло Драпатий, Начальник Генерального штабу генерал-майор Ігор Скибюк, очільник Міністерства оборони генерал-майор Євгеній Хмара, заступник Керівника Офісу Президента, бригадний генерал Павло Паліса.

«Розраховуємо на активну роботу послів за ключовими оборонними пріоритетами. Перше — фінансування для закриття потреб фронту. Друге — захист неба: нам уже сьогодні потрібні перехоплювачі проти балістики, крилатих ракет і реактивних «шахедів». Третє — асиметричні рішення, які зменшують потенціал Росії вести війну і дозволяють переносити війну на територію агресора», — зазначив Євгеній Хмара.

Головнокомандувач Збройних сил Михайло Драпатий поінформував керівників закордонних дипломатичних установ про поточну ситуацію на полі бою, а також окреслив основні бойові пріоритети та потреби Сил оборони України.

«Перший пріоритет — це зупинка просування противника, і це є умовою наших подальших комплексних дій щодо продовження або завершення війни. За всіма процесами, усім озброєнням і всіма ресурсами стоїть людина. Кінцевий бенефіціар усіх управлінських рішень — це солдат», – зазначив він.

Начальник Генерального штабу ЗСУ Ігор Скибюк та заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса зосередили увагу на спільній роботі дипломатів та військових задля захисту України від балістичних атак Росії та відзначили важливість розвитку горизонтальних контактів українських дипломатів у державах-перебування.

Павло Паліса акцентував увагу на важливості швидкого та ефективного втілення домовленостей з посилення обороноздатності України, досягнутих Президентом Володимиром Зеленським під час переговорів з іноземними лідерами.

Очільник МЗС Андрій Сибіга запевнив військове керівництво держави, що дипломатичний корпус залишається надійною складовою спільних зусиль зі зміцнення обороноздатності України.

«Кожен успіх наших військових на полі бою — це посилення наших позицій за столом переговорів. А кожен наш день — це робота задля того, щоб наші воїни мали сучасну зброю, підтримку та ресурси, необхідні для виконання бойових завдань. Зміцнення Сил оборони України — це щоденний пріоритет номер один для кожного керівника закордонної дипломатичної установи та всієї дипломатичної системи», – наголосив він.