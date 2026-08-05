4 серпня та в ніч проти 5-го на території Миколаївщини зареєстровано 38 пожеж.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Чотири з них виникли в житловому секторі:

– у с. Чумаки Веснянської громади Миколаївського району горіла господарча споруда, легковий автомобіль та сухостій на території приватного домоволодіння. Пожежу ліквідували на загальній площі 75 кв. м;

– у м. Вознесенськ зайнялись сухостій та господарча споруда у приватному дворі. Площа горіння склала 320 кв. м;

– у Баштанському районі в с. Пришиб Березнегуватської громади горіли речі домашнього вжитку в кімнаті житлового будинку на площі 10 кв. м, у с. Добра криниця Інгульської громади — господарча споруда на площі 24 кв. м.

Інші епізоди — горіння сухостоїв, чагарників, сміття та пожнивних залишків. Загальна площа становить понад 52 га. Найбільше пожеж сталось у Баштанському районі — 14 випадків. 9 — у Вознесенському, 5 — у Миколаївському, 4 — у Первомайському, ще 2 — у м. Миколаєві.

За добу вогонь випалив понад 52 гектари миколаївської землі. На всі випадки забезпечено професійне реагування пожежних підрозділів.

Як повідомляло Інше ТВ, Доба обстрілів на Миколаївщині – ще горіли склади і сухостій