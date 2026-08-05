У ніч на 5 серпня (з 18:00 04 серпня) противник атакував 4 протикорабельними ракетами Циркон/Онікс із Курської та Ростовської обл., 24 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Брянської та Курської обл., 115 ударними БпЛА типу Shahed (більшість із них — реактивні), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Основний напрямок удару – Київщина!

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ, за попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 98 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 17 ударних БпЛА на 26 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

Як повідомляло Інше ТВ, На Київщині внаслідок російської атаки вже 14 загиблих і 27 поранених (ФОТО)