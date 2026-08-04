Минулої доби російські війська майже не припиняли атак на Миколаївщину. Окрім руйнувань цивільної інфраструктури в Миколаєві, пожежі виникли в складському приміщенні у Галицинівській громаді Миколаївського району та ще чотири рази займався сухостій на відкритих територіях.

Ще 27 пожеж, не пов’язаних з обстрілами загасили в області рятувальники. Палали суха трава, чагарники, пожнивні залишки, сміття. В окремих випадках вогонь з рослинності перекидався на господарчі споруди та будівлі, що не експлуатуються.

Серед інших епізодів: у Миколаєві ліквідували пожежу металевого вагончику на площі 130 кв. м, двічі горіли господарчі споруди у Синюхинобрідській ТГ Первомайського району та у м. Миколаєві. Також підгорання їжі в квартирі однієї з п’ятиповерхівок ліквідували у Корабельному районі Миколаєва.