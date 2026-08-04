3 серпня Уряд призначив Миколу Швидкого заступником Міністра оборони України.

Про це повідомляє Міністерство оборони України з посиланням на т.в.о. керівника оборонного відомства Євгенія Хмару, передає Інше ТВ.

«Продовжуємо формувати команду, яка здатна швидше перетворювати потреби фронту на рішення. Ключове завдання Миколи Швидкого — посилити практичну взаємодію Міністерства з військом. Насамперед — координацію роботи між Міноборони, Генеральним штабом ЗСУ та Головнокомандувачем Збройних Сил України Михайлом Драпатим», – зокрема зазначається в повідомленні.

За задумом, призначення Миколи Швидкого сприятиме розумінню реального стану справ у війську, потреб бойових підрозділів і завдань, які стоять перед Силами оборони.

Як повідомляло Інше ТВ, 29 липня Уряд призначив заступниками Міністра оборони України Сергія Боєва та Любов Галан.