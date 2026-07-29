Сьогодні, 29 липня, Уряд призначив двох заступників Міністра оборони України. Це посилення за ключовими напрямами: міжнародна підтримка та людський капітал.

Про це повідомляє Міноборони України з посиланням на т.в.о. міністра оборони Євгенія Хмару, передає Інше ТВ.

«Формуємо команду, здатну швидко перетворювати потреби Сил оборони на конкретні рішення. Наша мета – зробити систему Міністерства швидшою і ближчою до потреб Сил оборони», – цитують в Міноборони свого очільника.

Зокрема, заступником Міністра оборони України став Сергій Боєв, який відповідатиме за міжнародний напрям як заступник Міністра оборони України з питань європейської інтеграції.

«Його завдання – переводити домовленості з партнерами у рішення для Сил оборони: фінансування, постачання, спільні проєкти, розвиток українського ОПК і довгострокові програми підтримки.

Експертиза та досвід Сергія безперечно посилять нашу співпрацю з ЄС, НАТО та іншими державами, допоможуть залучати більше безпекової допомоги та будувати партнерства, які працюють на довгу дистанцію», – зазначив Євгеній Хмара.

Ще одним заступником Міністра оборони України стала Любов Галан, яка відповідатиме за розвиток та збереження людського капіталу Сил оборони.

«У фокусі – ефективне комплектування, зрозуміле кар’єрне зростання, соціальний захист військовослужбовців і їхніх родин, якісна підготовка особового складу, охорона здоров’я, а також правила, які чітко визначають права й обов’язки військових та захищають їх від свавілля.

Любов – правозахисниця, яка співзаснувала та керувала Правозахисним центром для військовослужбовців «Принцип». Її досвід важливий для системних змін, які мають відчувати військові», – зауважив т.в.о. Міністра оборони України.

Як повідомляло Інше ТВ, Сергій Боєв має значний досвід роботи у сферах економіки, стратегічного планування, промисловості та безпеки.

Розпочав кар’єру аналітиком у міжнародних фінансових установах JPMorgan Chase & Co та Credit Suisse у Великій Британії. Після повернення в Україну працював у Boston Consulting Group Ukraine, а також на керівних посадах в АТ «Укргазвидобування» та НАК «Нафтогаз України», де відповідав за стратегію, розвиток і аналітику.

З 2023 обіймав посади радника, а згодом заступника міністра з євроінтеграції в Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості.

У жовтні 2024 призначений заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції, у квітні 2025 – Першим заступником міністра оборони України.