Саме цієї ночі існує висока вірогідність масованого ракетного удару.

Про це після доповіді командувача Повітряних Сил ЗСУ Анатолія Кривоножка повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає Інше ТВ.

«Росіяни кілька діб тому підготувалися до масованого удару, і саме цієї ночі є висока вірогідність, що удар буде здійснено.

Важливо, щоб наші партнери повністю розуміли, що відбувається, і що від їхньої готовності чи неготовності допомагати ракетами для ППО прямо залежить захист життів людей. Передусім це стосується Сполучених Штатів і тих партнерів, які мають ракети для «петріотів» і можуть ними підтримати наш захист. Кожен із партнерів знає, що необхідно, і точно розуміє наслідки зволікання.

Будь ласка, в усіх регіонах України зважайте сьогодні на сигнали повітряної тривоги та бережіть себе», – написав на своєму телеграм-каналі Президент України.