29 липня 2026 року було втрачено зв’язок із винищувачем F-16 Повітряних Сил Збройних Сил України. На одному з напрямків фронту пілот виконував бойове завдання із перехоплення повітряних цілей противника.

Як повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ, за попередніми даними, на борту літака сталась нештатна ситуація, льотчик був змушений катапультуватися.



«Наразі пілот у повній безпеці, його успішно евакуйовано та доставлено до лікувального закладу для обстеження та діагностики. На місці падіння літака працюють експерти та правоохоронці, жертв серед цивільного населення та руйнувань не зафіксовано. Причини інциденту встановлюються», – зазначається в повідомленні.