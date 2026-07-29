У Миколаєві триває активна підготовка до опалювального сезону, тож завтра жителі мікрорайонів Ліски та Намив вимушено і тимчасово залишаться без світла.

Про це повідомили в АТ «Миколаївобленерго», передає Інше ТВ.

Завтра, 30 липня, ці два мікрорайони будуть знеструмлені орієнтовно з 8:00 до 20:00 через виконання планових робіт.

«Миколаївобленерго» приносить вибачення за тимчасові незручності та просить поставитися до цього з розумінням.

Як повідомляло Інше ТВ, у понеділок, 27 липня, з метою підготовки до опалювального сезону проводилися масштабні планові роботи в мережах АТ “Миколаївобленерго” в Інгульському районі.