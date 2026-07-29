Сільська ластівка — звичайний, але надзвичайно працьовитий птах, який здавна селиться поруч із людиною. На кордоні «Тузлівська Амазонія» Національного природного парку «Тузлівські лимани» у воєнному 2026 році ластівки збудували 12 гнізд на невеликій будівлі кордону та вже виростили близько 40 пташенят.

Одна з пар вирішила вивести другий виводок у незвичайному місці — в гніздечку, облаштованому на залишках ворожого «шахеда». «Там, де війна залишила символ руйнування і смерті, народжується нове життя», – кажуть в НПП «Тузлівські лимани».

Пташенята мають стати на крило ближче до 20 серпня — це досить пізній термін.

Науковці сподіваються, що тепла погода ще затримається, а комах буде достатньо, щоб молоді ластівки набралися сил. Уже у вересні вони разом із дорослими вирушать у далеку подорож до місць зимівлі в Південній Африці, долаючи понад 6–7 тисяч кілометрів.

«Ця історія є ще одним нагадуванням про дивовижну здатність природи відроджуватися навіть серед руїн. Але водночас вона підкреслює, наскільки важливими є природоохоронні території. Саме національні природні парки, заповідники та інші об’єкти природно-заповідного фонду зберігають оселища, де дикі тварини можуть вирощувати потомство, відпочивати під час міграцій і підтримувати природне різноманіття навіть у найважчі часи», – зазначають в НПП «Тузлівські лимани».

Як повідомляло Інше ТВ, Українські науковці передадуть пташине гніздо, сплетене з оптоволокна, у Нідерланди для дослідження (ФОТО)