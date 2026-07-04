Біля лінії фронту в Україні виявили пташине гніздо зі сухої трави, у яке вплетені фрагменти оптоволоконного кабелю. Така знахідка стала наочним свідченням того, як понад чотири роки війни змінюють природне середовище на прифронтових територіях.

Про це розповідає Резонанс

Оптоволоконні мережі вздовж лінії фронту

Уздовж приблизно 1200-кілометрової лінії фронту простягаються надтонкі оптоволоконні кабелі, які як українські, так і російські підрозділи використовують для керування ударними безпілотниками. Такі лінії зв’язку роблять дрони менш уразливими до радіоелектронного придушення.

Кабелі інколи простягаються на десятки кілометрів: окремі ділянки можуть тягтися до 20 км, вони заплутуються в деревах, лежать на полях і дахах будинків у прифронтових районах, утворюючи мережі, які в сонячний день виблискують, немов велетенська павутина.

Дослідження гнізд і вплив на птахів

Старша наукова співробітниця київського Музею війни Яна Гринько повідомила, що військові передали музею два гнізда, в яких помітні фрагменти оптоволокна. За її оцінкою, подібні об’єкти демонструють зміну характеру війни та її відбиток на природі.

Поки що невідомо, які саме види птахів спорудили такі гнізда і яким чином вони використовували довгі кабелі. Одне з гнізд переважно складається зі сухої трави й оптоволоконного кабелю та щільно скручене за структурою.

Військові з прифронтових районів Донецької, Харківської та Запорізької областей знаходили подібні гнізда й публікували їхні фото та відео в мережі. Одне з гнізд залишиться в Києві як частина колекції Музею війни, інше передадуть на дослідження до Нідерландів з подальшим поверненням.

Біолог з Лейдена Ауке-Флоріан Хімстра, яка спеціалізується на штучних матеріалах у пташиних гніздах, зазначила, що через багате пташине біорізноманіття в Україні подібні гнізда міг збудувати широкий спектр видів. Дослідники планують шукати в матеріалах гнізда сліди ДНК, щоб встановити походження.

Фахівці попереджають, що вплив оптоволокна на птахів може бути неоднозначним: кабелі можуть становити ризик заплутування і травм, але водночас слугувати матеріалом для міцнішого житла. Документування таких гнізд розглядають як частину фіксації впливу війни на довкілля України.