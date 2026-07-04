Про це Головком Сирський повідомив за підсумками щомісячної комплексної наради з питань протидії повітряним загрозам.

-Такі наради є невід’ємною складовою нашої системної роботи. Щомісяця детально аналізуємо результати виконаних завдань, оцінюємо ефективність застосування сил і засобів, виявляємо проблемні питання, проводимо роботу над помилками та визначаємо найбільш ефективні рішення для подальшого посилення захисту українського неба.

Попри те, що ворог продовжує ракетно-дроновий терор українських міст і селищ, збільшуючи частку реактивних безпілотних літальних апаратів і баражуючих боєприпасів, Сили оборони України послідовно нарощують свої спроможності. Наша відповідь — системне посилення протиповітряної оборони, сил безпосереднього протиповітряного прикриття та радіоелектронної боротьби, а також ураження військових об’єктів противника в глибині його території — місць виробництва, зберігання та запуску засобів повітряного нападу.

Можу стверджувати, що Сили оборони України послідовно, як кількісно, так і якісно, нарощують спроможності у протидії ударним БпЛА типу Shahed та іншим безпілотникам цього класу. Щомісяця збільшуємо кількість екіпажів дронів-перехоплювачів, підвищуємо рівень їхньої підготовки та ефективність бойового застосування.

Відчутний результат дає створення центрів оперативної взаємодії та координації, що забезпечують швидке ухвалення рішень і ефективне управління силами та засобами.

Протягом червня загалом знищено майже 5 тисяч ударних безпілотників типу Shahed та інших аналогічних типів. Із них 55% уражено екіпажами першого ешелону перехоплення.

Продовжуємо нарощувати спроможності четвертого ешелону перехоплення.

До бойової роботи дедалі активніше залучаються автоматизовані турелі, якими лише за минулий місяць знищено 26 засобів повітряного нападу противника. Також розгортаємо мережу спотів дистанційного керування.

Триває пошук найбільш ефективних моделей застосування дронів-перехоплювачів і тактики їх використання. Постійно аналізуємо результати бойової роботи та визначаємо рішення, які демонструють найвищу ефективність під час відбиття масованих атак ударних безпілотників.

Армійська авіація Сухопутних військ Збройних Сил України у червні знищила 338 повітряних цілей. Для підвищення ефективності її застосування продовжується оснащення бойових вертольотів новітніми ракетними установками, оптико-електронними станціями та сучасними системами відеоспостереження.

Дрони-перехоплювачі угруповання сил і засобів протиповітряної оборони Києва у червні знищили понад 500 повітряних цілей. Загалом у столичному регіоні протягом місяця було знешкоджено понад 600 ворожих засобів повітряного нападу.

Посилюємо також систему антидронового захисту важливих адміністративних центрів.

Водночас противник не відмовляється від своїх агресивних планів, накопичує сили та засоби для нових масованих ударів. Саме тому ми й надалі нарощуватимемо спроможності сил безпосереднього протиповітряного прикриття. Це означає збережені життя наших громадян і військовослужбовців, захищену критичну інфраструктуру, стабільну роботу підприємств та безпеку українських домівок.

За результатами наради поставив відповідні завдання щодо подальшого розвитку системи протидії повітряним загрозам.

Дякую воїнам протиповітряної оборони, екіпажам дронів-перехоплювачів, фахівцям радіоелектронної боротьби, армійській авіації та всім, хто щодня захищає українське небо, — за професіоналізм, самовідданість і результативну бойову роботу.

Слава Україні!