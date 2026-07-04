Новина про можливе одруження співачки Тейлор Свіфт та гравця NFL Тревіса Келсі стала однією з найбільш обговорюваних тем у США напередодні Дня незалежності. Попри відсутність офіційного підтвердження від пари, американські медіа кілька днів поспіль висвітлюють підготовку до масштабного святкування в Нью-Йорку, а соціальні мережі активно обговорюють можливих гостей, заходи безпеки та вплив події на місто.

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Американський таблоїд Page Six першим повідомив із посиланням на кілька неназваних джерел, що Тейлор Свіфт та Тревіс Келсі вже одружилися під час приватної церемонії у присутності “невеликої групи близьких”. Видання не уточнило, коли саме та де відбулося весілля.

Агенція Reuters підтвердила масштабну підготовку до великого приватного заходу в Madison Square Garden у Нью-Йорку. Журналісти агентства зафіксували встановлення огорож навколо арени, перекриття вулиць, посилені заходи безпеки та прибуття автомобілів із затемненими вікнами.

Зовнішній вигляд Медісон-сквер-гарден під час підготовки до весілля співачки Тейлор Свіфт та гравця НФЛ Тревіса Келсі в Нью-Йорку, США, 2 липня 2026 року. Getty Images/Selcuk Acar/Anadolu

Крім того, Reuters повідомило, що на вході до комплексу розмістили таблички, які попереджають про фотографування гостей та зобов’язують усіх присутніх дотримуватися суворої конфіденційності. За інформацією агентства, компанія, яка займається організацією заходу, також отримала дозвіл на перекриття прилеглих вулиць із 3 до 5 липня.

Видання Variety присвятило ймовірному весіллю великий матеріал, у якому з посиланням на понад десять джерел у Голлівуді описало атмосферу навколо події. За даними журналістів, гості отримали персоналізовані цифрові запрошення з водяними знаками та підписали угоди про нерозголошення.

“Весілля на тисячу гостей — це вже не список запрошених, а ціла картотека контактів”, — цитує Variety одного з представників індустрії розваг.

Інсайдери Variety розповіли, що гості прибувають до Нью-Йорка, практично не маючи деталей щодо дрескоду чи точного формату. Дизайнери та стилісти підбирали вечірні образи наосліп.

Каблучка, яку Тревіс Келсі подарував на заручини Тейлор Свіфт 27 серпня 2025 року. Instagram/taylorswift

За інформацією медіа, серед можливих гостей називають керівників Disney, режисера Стівена Спілберга, музичних продюсерів Джека Антоноффа, Макса Мартіна та Аарона Десснера, а також численних друзів Свіфт зі світу шоу-бізнесу, серед яких Селена Гомес, Сабріна Карпентер, Ед Ширан, сестри Хаїм, Айс Спайс, а також, ймовірно, Бейонсе та Jay-Z.

Variety також зазначає, що окремою темою обговорень стали знаменитості, які можуть пропустити захід. За даними джерел видання, співак та колишній хлопець Свіфт Гаррі Стайлз отримав запрошення, однак не зможе приїхати через гастрольний графік. Проте на свято запрошена його нова обраниця Зої Кравіц.

Свіфт не забула про своє коріння, запросивши зірок кантрі-сцени, серед яких Міранда Ламберт, Кейн Браун, Little Big Town та Келсі Баллеріні.

Окрему увагу американські медіа приділили тому, чи з’являться на ймовірному весіллі акторка Блейк Лайвлі та її чоловік Раян Рейнольдс. Видання Variety зазначає, що щодо їхньої присутності виникли припущення через повідомлення про можливу сварку між Лайвлі та Свіфт на тлі судового спору акторки з режисером і актором Джастіном Бальдоні щодо фільму “Покинь, якщо кохаєш”. У позовних матеріалах Бальдоні стверджував, що Лайвлі нібито використовувала дружбу зі Свіфт як важіль впливу під час роботи над стрічкою. Сама Свіфт не є стороною цього спору та публічно не коментувала ці твердження.

Однією з причин такого резонансу стала дата проведення ймовірного святкування — напередодні 4 липня, коли у США відзначають День незалежності. Reuters зазначає, що одночасно в Нью-Йорку проходить підготовка до святкування 250-річчя незалежності США, а також заплановані міжнародні спортивні заходи, що ще більше ускладнило організацію руху в центрі міста.

Мер Нью-Йорка Зоран Мамдані, коментуючи повідомлення про можливе весілля, пожартував:

“Якщо ви випадково одружуєтеся в Madison Square Garden, то принаймні залишатиметеся в приміщенні та зберігатимете прохолоду. Це гарний приклад для всього міста”.

Перекриття центральних вулиць Мангеттена створило значні незручності для мешканців і туристів. Окрім того, подія збіглася з екстремальною спекою в Нью-Йорку, через яку мер міста Зоран Мамдані оголосив надзвичайний стан, закликавши містян залишатися в охолоджених приміщеннях.

Співачка Тейлор Свіфт (ліворуч) та гравець клубу Kansas City Chiefs Тревіс Келсі цілуються під час третього матчу фіналу Східної конференції НБА між командами New York Knicks і Cleveland Cavaliers на арені Rocket Arena в Клівленді, штат Огайо, 23 травня 2026 року. Getty Images/Jason Miller

Медіа порівнюють пишне святкування з резонансним весіллям мільярдерів Джеффа Безоса та Лорен Санчес, зазначаючи, що демонстрація розкоші викликає неоднозначну реакцію в суспільстві на тлі інфляції та світових криз. Щоб нівелювати можливий негатив, Тейлор Свіфт та Тревіс Келсі оголосили про благодійну пожертву в розмірі 26 мільйонів доларів продовольчим банкам, асоціаціям захисту тварин та іншим організаціям Нью-Йорка.

Попри нарікання окремих гостей на те, що їм довелося пропустити традиційні святкові вихідні в елітному Гемптонсі заради галасливого Мангеттена, медіа сходяться на одному, що ця п’ятниця увійде в історію попкультури як день, що об’єднав світи музики, спорту, моди та великого бізнесу.

Variety зазначає, що ймовірне весілля може “затьмарити 250-річчя Америки 4 липня”. Автори підкреслюють, що масштаб події та інтерес до неї перетворили її на одну з найобговорюваніших тем у США напередодні Дня незалежності.

Попри масштабне висвітлення події, ані Тейлор Свіфт, ані Тревіс Келсі публічно не підтвердили факт одруження, тому більшість повідомлень американських медіа щодо самого весілля наразі ґрунтуються на інформації анонімних джерел.