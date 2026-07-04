Президент Зеленський повідомив, що міністр внутрішніх справ Клименко доповів йому про страшну ДТП.

Була доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо трагічної ДТП в Миколаївській області.

На трасі Миколаїв – Одеса зіткнулися вантажний автомобіль і мікроавтобус. На жаль, станом на зараз відомо про дванадцятьох загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. Шість людей травмовано. На місці аварії працюють усі необхідні служби: рятувальники, поліцейські, медики.

Зараз правоохоронці з’ясовують усі обставини аварії, триває встановлення даних загиблих і постраждалих.